Челябинску и Магнитогорску будет присвоено звание «Город трудовой доблести»

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2 июля 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Приказ о присвоении этого звания 20 российским городам подпишет Владимир Путин.

О присвоении почетного звания Челябинску и Магнитогорску стало известно на заседании Российского организационного комитета «Победа». Напомним, сбор подписей за присвоение звания был организован во время всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

«Горжусь, что наши города удостоились этого звания, — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. — Особенно ценно, что были услышаны голоса жителей, которые выразили свое мнение на участках для голосования 1 июля. Невозможно переоценить вклад южноуральцев, не отходивших от печей и станков тогда, когда это было жизненно необходимо всей стране».

Отметим, в годы войны на Южный Урал было перевезено более 300 предприятий со всей России. Кроме того, было построено 35 новых заводов. Именно в Челябинской области выпускалась пятая часть легендарных «катюш»,из магнитогорского металла был сделан каждый третий танк и каждый второй снаряд.

Владимир Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в организации подписей за присвоений званий. Более 8 миллионов россиян отдали свои подписи за родные города.