В Республике Алтай с 3 июля открываются турбазы и общепит

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2 июля 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorno-altaisk.info

Горный Алтай. Фото: pixabay.com

С 3 июля на территории Республики Алтай, за исключением Кош-Агачского района, возобновят работу турбазы и организации общественного питания.

Об этом на заседании оперативного штаба заявил глава региона Олег Хорохордин, который в ближайшее время подпишет соответствующее распоряжение.

По словам губернатора, на всех туробъектах и предприятиях общепита «необходимо принять исчерпывающие профилактические меры со строгим и безусловным выполнением рекомендаций Роспотребнадзора».

В соседнем Алтайском крае турбазам разрешили открыться с 27 июня. Туристов принимают более 170 турбаз, около 200 гостиниц, а также около 190 «зеленых домов».