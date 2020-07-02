Собянин рассказал о модернизации Боткинской больницы

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2 июля 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Больничная палата. Фото: pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин рассчитывает, что Боткинская больница станет самой современной российской клиникой.

Об этом столичный градоначальник заявил в ходе посещения медучреждения, где продолжается капремонт нескольких корпусов.

Собянин отметил, что правильнее называть происходящее в больнице не капремонтом, а реконструкцией, поскольку речь идет не о ремонте с традиционной заменой штукатурки, а о создании современной и крупнейшей в России клиники, в которой, в частности, появятся сосудистый и онкологический амбулаторный центры, офтальмология, ряд других отделений.

Для модернизации больницы уже реконструировано четыре корпуса, сейчас, по словам Собянина, приступили к реконструкции еще четырех корпусов, а в 2021 году, планируется приступить к реконструкции еще четырех последних корпусов.

Собянин отметил, что перед строителями поставлена задача максимально ускорить работы, к тому же такой опыт есть – борьба с коронавирусом, как сказал мэр Москвы, «научила быстрее в этом отношении двигаться»

«Ремонт таких корпусов будет занимать не более полугода», – считает Собянин.

Он также напомнил, что во время пандемии один из корпусов Боткинской больницы был переведен в режим работы с ковид-больными. За это время здесь оказали помощь 20 тысячам человек и сделали 11 тысяч операций.

Ранее мэр столицы открыл Московский международный онкологический центр.