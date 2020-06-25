Собянин: В Москве появилась одна из лучших в Европе онкоклиник

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25 июня 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Московский международный онкологический центр (ММОЦ), созданный по соглашению правительства города с одной из крупнейших частных медицинских организаций России - АО «Европейский медицинский центр» (ЕМС).

«В Москве мы приблизились к ожидаемой средней продолжительности жизни - 80 лет. Это означает, что нагрузка на онкологию будет с каждым годом более интенсивна, будет возрастать, и будут более востребованы системы, связанные с онкологическим лечением. Москва создает свою систему, вкладывает бюджетные немалые деньги в развитие этой всей системы: материальной базы, организацию, лаборатории. Но есть большой интерес со стороны частных инвесторов. Я благодарен им. Действительно, целый ряд компаний вкладываются в эту непростую отрасль. Один из крупнейших инвесторов в онкологии - это клиника EMC, одна из крупнейших частных клиник в нашей стране. Мы в свое время передали в концессию морально и физически устаревшее здание. И сегодня получили одну из лучших в Европе клиник в области онкологии, обеспеченную самыми новейшими технологиями, которые есть в мире», - сказал Сергей Собянин.

В свою очередь генеральный директор УК АО «Европейский медицинский центр» Андрей Яновский сообщил, что онкологический центр будет оказывать помощь нуждающимся пациентам бесплатно по полису ОМС.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, по соглашению между правительством города и АО «Европейский медицинский центр», инвестору на 49 лет был передан комплекс зданий бывшей ГКБ №63 на ул. Дурова. Инвестором в городской бюджет была внесена плата в размере 1 млрд руб. Общий объем инвестиций в проект составил более 6 млрд руб., из которых 3,5 млрд руб. было выделено на оснащение и оборудование центра. Здесь создано уникальное отделение лучевой терапии, оснащенное восемью линейными ускорителями последнего поколения.

Работы первой очереди по созданию ММОЦ были завершены в конце 2019 года. В мае 2020 года онкологический центр принял первых пациентов. Помощь получили уже около тысячи человек. В текущем году в рамках базовой программы ОМС в ММОЦ смогут пройти лучевую терапию более 4,5 тыс. пациентов.

Также отмечается, что в ближайшее время планируется открыть круглосуточный стационар и отделение радионуклидной диагностики. Кроме того, в рамках второй очереди проекта до 2025 года на базе ММОЦ планируется создать многопрофильный медицинский центр.

В материалах указано, что открытие Московского международного онкологического центра позволило создать 2 тыс. новых рабочих мест, половина из них - для высококвалифицированных медицинских кадров. Здесь также будут работать международные учебно-тренировочные симуляционные центры Varian и Siemens для обучения и повышения квалификации специалистов по профилю «Радиотерапия».