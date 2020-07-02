Председатель Госдумы назвал итоги голосования выражением доверия президенту
2 июля 2020, 16:03[ «Аргументы Недели» ]
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Владимир Путин многое сделал для развития России за время своего управления страной.
По его словам, президент инициировал большинство поправок, которые повышают стандарты нашей жизни, защищают права граждан.
«И часть поправок, которые были приняты, о передаче части полномочий президента нашим гражданам, чтобы власть была более эффективной. Конечно, это доверие в первую очередь президенту. Потому что без его решений такое вряд ли могло произойти», — заявил Володин, комментируя итоги общероссийского голосования по поправкам в Конституцию нашей страны.
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