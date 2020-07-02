Собянин: Голосование консолидировало общество вокруг Президента Путина

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2 июля 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Персональный сайт Сергея Собянина

Владимир Путин и Сергей Собянин, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Сергей Собянин отметил высокую явку в Москве на голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации и выразил благодарность жителям города. Соответствующая публикация появилась сегодня в блоге на персональном сайте столичного мэра.

Как написал Собянин, состоявшееся голосование консолидировало общество вокруг Президента Владимира Путина как надежды на стабильность, порядок и преодоление сложнейших вызовов, которые стоят в настоящее время перед Россией. По словам градоначальника, россияне и москвичи, в частности, сделали свой четкий и однозначный выбор «от сползания в хаос - к сложному, трудному, но позитивному движению вперед».

Кроме того, мэр поблагодарил горожан за продемонстрированную ими политически ответственную и активную позицию и сказал «спасибо» десяткам тысяч членов избирательных комиссий и наблюдателей, которые провели труднейший семидневный марафон, обеспечив честное голосование, удобные технологии и безопасность.

На данный момент в Москве обработаны все бюллетени, как бумажные, так и электронные. В общей сложности в столице проголосовали около 4 млн 397 тысяч человек. Поправки поддержали порядка 2 млн 855 тысяч горожан, принявших участие в голосовании (свыше 65%). Против конституционных изменений высказались чуть менее 34%.