В Пензенской области поделились информацией о новых случаях заражения коронавирусом

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2 июля 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Маска. Фото: pixabay.com

В Пензенской области среди 73 новых пациентов с коронавирусом оказались 11 детей. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Всего в регионе с начала пандемии 5 118 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Черемушкина уточнила: из них 46 выявили в Пензе, 10 -в Мокшанском, пять - в Бессоновском, четыре - в Пензенском.

В области уже скончались 43 человека с коронавирусом нового типа , включая гражданина Казахстана, выздоровело 4 869 пациентов.

Ранее сообщалось: в Ивановской области торговые центры, которые приостановили свою работу три месяца назад из-за пандемии коронавируса, откроются 7 июля.