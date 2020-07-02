В Ивановской области с 7 июля откроются торговые центры

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2 июля 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Торговый центр. Фото: pixabay.com

В Ивановской области торговые центры, которые приостановили свою работу три месяца назад из-за пандемии коронавируса, откроются 7 июля. Об этом рассказал глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

Главные правила для посетителей - маски, перчатки, социальная дистанция. На территории торгового центра запрещено находиться лицам старше 65 лет. Также исключается обслуживание организованных групп покупателей из других регионов, включая участников автобусных шоп-туров. Одновременно находиться в здании могут не более одного человека на 10 кв. метров площади, число людей будет контролироваться с помощью электронных счетчиков.

Сейчас в области зарегистрировано 4 829 случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 9733 пациента, скончались 45 человек.

Ранее сообщалось: зарубежный врач выдвинул предположение о коронавирусе как сосудистой болезни.