Владимир Путин понимает голосовавших против поправок россиян

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2 июля 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Президент Владимир Путин заявил, что понимает проголосовавших против внесения поправок в Конституцию РФ граждан. Глава государства отметил, что в стране есть множество нерешенных проблем.

"Люди часто сталкиваются с несправедливостью, черствостью, безразличием. Многие живут еще очень трудно и сложно", — сказал Путин. Руководству страны же кажется, что оно делает все возможное. "Но нет. Жизнь показывает, что мы часто не дорабатываем", - отметил президент на заседании оргкомитета "Победа".

По предварительным данным, явка на общероссийское голосование по конституционным поправкам составила 67,97%, за поправки к Конституции проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

Сергей Собянин отметил высокую явку в Москве на голосовании по поправкам к Конституциии и выразил благодарность горожанам.