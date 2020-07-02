Владимир Путин понимает голосовавших против поправок россиян
2 июля 2020, 15:43[ «Аргументы Недели» ]
Президент Владимир Путин заявил, что понимает проголосовавших против внесения поправок в Конституцию РФ граждан. Глава государства отметил, что в стране есть множество нерешенных проблем.
"Люди часто сталкиваются с несправедливостью, черствостью, безразличием. Многие живут еще очень трудно и сложно", — сказал Путин. Руководству страны же кажется, что оно делает все возможное. "Но нет. Жизнь показывает, что мы часто не дорабатываем", - отметил президент на заседании оргкомитета "Победа".
По предварительным данным, явка на общероссийское голосование по конституционным поправкам составила 67,97%, за поправки к Конституции проголосовали 77,92%, против — 21,27%.
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