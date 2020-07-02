ЦБ предложил механизм продления кредитных каникул для российских заемщиков

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2 июля 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Договор. Фото: pixabay.com

ЦБ предложил банкам механизм сохранения кредитных каникул.

В частности, речь идет о том, что если вышедший на каникулы заемщик не подтвердит падение дохода, банк может сохранить ему отсрочку по выплатам, пусть и по собственной программе.

В документе говорится, что для добросовестных заемщиков невозможность подтвердить документально право на использование кредитных каникул не должно оборачиваться болезненными последствиями. Предлагаемый Центробанком подход позволит заемщику избежать просроченной задолженности и не испортить кредитную историю.

Кроме этого, защиту от выхода на просрочку могут получить как клиенты, которые не предоставили необходимые документы банкам, так и те, чьи документы не подтверждают достаточное падение заработка.