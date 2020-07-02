ЦБ предложил механизм продления кредитных каникул для российских заемщиков
2 июля 2020, 15:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
ЦБ предложил банкам механизм сохранения кредитных каникул.
В частности, речь идет о том, что если вышедший на каникулы заемщик не подтвердит падение дохода, банк может сохранить ему отсрочку по выплатам, пусть и по собственной программе.
В документе говорится, что для добросовестных заемщиков невозможность подтвердить документально право на использование кредитных каникул не должно оборачиваться болезненными последствиями. Предлагаемый Центробанком подход позволит заемщику избежать просроченной задолженности и не испортить кредитную историю.
Кроме этого, защиту от выхода на просрочку могут получить как клиенты, которые не предоставили необходимые документы банкам, так и те, чьи документы не подтверждают достаточное падение заработка.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.