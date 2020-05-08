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В Совфеде предлагают освободить от любых расходов граждан, которые воспользуются кредитными каникулами

, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

В Совфеде предлагают освободить от любых расходов граждан, которые воспользуются кредитными каникулами
Здание Совета Федерации. Фото: сайт СФ РФ

В Совет Федерации внесен законопроект «О внесении изменения в статью 212 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

В настоящее время не признается доходом налогоплательщика материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование кредитами в течение льготного периода. При этом данное положение распространяется только на заемщиков – физических лиц и только в случае, когда обязательства такого заемщика обеспечены ипотекой, пояснил зампред Совета Федерации Николай Журавлев.

«Когда в апреле был принят закон о предоставлении кредитных каникул, стало очевидным, что предоставление льготного периода целесообразно распространить и в отношении индивидуальных предпринимателей, а также по кредитным договорам, не обеспеченным ипотекой», – считает Журавлев.

По его словам, принятие предлагаемого законопроекта «приобретает особую актуальность в сложной экономической ситуации» для поддержки потерявших источник дохода физических лиц, в том числе являющихся индивидуальными предпринимателями.

Ранее в Совете Федерации подготовили предложения по поддержке российских авиастроителей.

ДВа

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