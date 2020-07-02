Синоптики сообщили о погоде в Москве и области на выходные
2 июля 2020, 11:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, на какую погоду следует рассчитывать жителям московского региона в ближайшие выходные. Она напомнила, что сейчас регион находится вблизи атмосферных фронтов.
Позднякова предупредила о жаре в пределах +26 - +30 градусов и сильных дождях. «Наиболее интенсивный дождь может пройти в ночь на субботу. На все дни у нас переменная облачность, местами кратковременные дожди, с количеством осадков в дневные часы от 0 до 10 миллиметров, больше может быть только в ночь на 4 июля», - сообщила синоптик. Она добавила, что ночью воздух остынет до +16 - +18 градусов.
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