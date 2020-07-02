Июнь 2020 года в Москве поставил новый рекорд

2 июля 2020, 11:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Прошедший июнь поставил новый рекорд в российской столице и оказался самым дождливым за прошедшие 200 лет. В течение месяца в Москве выпало рекордное количество осадков.
О самом дождливом за последние две сотни лет июне рассказали сотрудники метеостанции МГУ. Сообщается, что количество выпавших за 30 дней осадков достигло рекордных 193 миллиметров. При этом предыдущий рекорд был зафиксирован в Москве в 1942 году, тогда в столице насчитали 174 миллиметра осадков.
Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве и Московской области в четверг, 2 июля. Жителям региона пообещали жару и дожди.
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