В Армении число случаев коронавируса достигло отметки 26 658

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2 июля 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Вирус. Фото: pixabay.com

В Армении число выявленных случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки выросло на 593. Об этом сообщается на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В среду было известно о 26 065 инфицированных коронавирусной инфекции и 453 летальных исходах. Для борьбы с коронавирусом в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.

Сейчас в регионе подтверждены 26 658 случаев коронавируса нового типа. Вылечились 15 036 пациентов. Скончались 459 человек. В настоящее время на лечении находятся 11 010 человек, проведено 115 765 тестов.

Ранее сообщалось: российские специалисты провели в общей сложности более 20 млн тестов на COVID-19.