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Число проведенных в РФ тестов на коронавирусную инфекцию превысило 20 млн

, 10:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Число проведенных в РФ тестов на коронавирусную инфекцию превысило 20 млн
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Российские специалисты провели в общей сложности более 20 млн тестов на COVID-19. Эти данные предоставила пресс-служба Роспотребнадзора.

Уточняется: за минувшие сутки было сделано 316 тыс. исследований.

О том, что число проведенных в стране тестов на наличие коронавирусной инфекции превысило 19 млн., ведомство рассказало 28 июня.

Сейчас под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус нового типа остается 286 тыс. человек.

Ранее сообщалось: в Алтайском крае скончались пять пациентов с выявленным коронавирусом. 

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