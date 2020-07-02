В Алтайском крае скончались еще пять пациентов с коронавирусом

В Алтайском крае скончались пять пациентов с выявленным коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Уточняется: 3 человека умерли от COVID-19, у двоих - иные причины смерти. Всего за весь период пандемии скончались 86 взрослых, в том числе 39 случаев от коронавирусной инфекции, 44 – иные причины смерти, 3 – находятся на экспертизе.
Общее число заболевших коронавирусом нового типа в регионе составляет 4134 человек, в том числе 410 детей до 17 лет включительно. Тяжелобольных 83 пациента, к аппаратам ИВЛ подключены 26 жителей. Всего выздоровело 3009 пациентов.
Ранее сообщалось: Дональд Трамп уверен, что скоро появится вакцина от COVID-19.
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