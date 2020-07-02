Как избавиться от волнения на экзамене

2 июля 2020, 10:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Сдача ЕГЭ является волнительным испытанием для выпускников. Психолог Кристина Иваненко Дала несколько советов о том, как справиться с тревогой перед важным экзаменом.
Иваненко рекомендовала уделить перед экзаменом немного времени физическим нагрузкам, чтобы избавиться от лишнего адреналина. «Не сильно, не полтора часа в спортзале, но дать себе небольшую физическую нагрузку, кто на каком уровне находится, поприседать, поотжиматься, подняться на пятый этаж и обратно», - сказала она.
Также специалист отметила, что перед любым волнительным событием обязательно нужно завтракать, так как без сложных углеводов в организме начинается стрессовая реакция.
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