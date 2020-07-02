Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Как избавиться от волнения на экзамене

, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Как избавиться от волнения на экзамене
Тест. Фото: pixabay.com

Сдача ЕГЭ является волнительным испытанием для выпускников. Психолог Кристина Иваненко Дала несколько советов о том, как справиться с тревогой перед важным экзаменом.

Иваненко рекомендовала уделить перед экзаменом немного времени физическим нагрузкам, чтобы избавиться от лишнего адреналина. «Не сильно, не полтора часа в спортзале, но дать себе небольшую физическую нагрузку, кто на каком уровне находится, поприседать, поотжиматься, подняться на пятый этаж и обратно», - сказала она.

Также специалист отметила, что перед любым волнительным событием обязательно нужно завтракать, так как без сложных углеводов в организме начинается стрессовая реакция.

АБ

В мире

Военные ВСУ выложили видео уничтожения позиции ДНР в промышленной зоне Донбасса

Военные ВСУ выложили видео уничтожения позиции ДНР в промышленной зоне Донбасса

На YouTube-канале боевой группы К-2 54-й бригады Вооруженных сил Украины появилось видео, на котором запечатлено уничтожение позиции бойцов самопровозглашенной ДНР в промышленной зоне Донбасса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью