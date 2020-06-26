Голикова: ЕГЭ будут сдавать 620,5 тысяч выпускников

Аргументы Недели → Общество 13+

26 июня 2020, 21:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Вице-премьер Татьяна Голикова. Фото: сайт правительства РФ

620,5 тысяч из 710 тысяч выпускников 2020 года будут сдавать ЕГЭ.

Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила на совещании по вопросам готовности к проведению ЕГЭ и детской летней оздоровительной кампании.

Она также отметила, что Роспотребнадзору поручено еженедельно докладывать в правительство о подготовке регионов к экзамену.

Рособрнадзору и Минпросвещения будут обеспечивать мониторинг подготовки субъектов к проведению ЕГЭ с учетом эпидситуации, о чем ведомства также будут докладывать Кабмину, начиная с 1 июля.