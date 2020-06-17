Школьники смогут сдавать ЕГЭ без масок и перчаток

Рособрнадзор не будет требовать от школьников во время сдачи Единого государственного экзамена находиться в маске и перчатках.
По словам начальника управления организации и проведения ГИА Игоря Круглинского, выпускников рассадят с соблюдением дистанции, будет проводиться дезинфекция аудиторий и обработка рук антисептиками.
Он отметил, что до входа в пункт проведения экзамена абитуриент может прийти в маске и перчатках. При этом организаторы экзаменов должны быть в масках и перчатках.
Основная волна ЕГЭ стартует 3 июля. Ранее сообщалось, что министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что всероссийский выпускной вечер для школьников планируется провести в обычном формате.