Школьники смогут сдавать ЕГЭ без масок и перчаток

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17 июня 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсант

На экзамене. Фото: сайт Минпросвещения РФ

Рособрнадзор не будет требовать от школьников во время сдачи Единого государственного экзамена находиться в маске и перчатках.

По словам начальника управления организации и проведения ГИА Игоря Круглинского, выпускников рассадят с соблюдением дистанции, будет проводиться дезинфекция аудиторий и обработка рук антисептиками.

Он отметил, что до входа в пункт проведения экзамена абитуриент может прийти в маске и перчатках. При этом организаторы экзаменов должны быть в масках и перчатках.

Основная волна ЕГЭ стартует 3 июля. Ранее сообщалось, что министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что всероссийский выпускной вечер для школьников планируется провести в обычном формате.