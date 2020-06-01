Кравцов: Выпускные вечера в школах планируется провести в привычном очном формате

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1 июня 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ug.ru

Министр просвещения Сергей Кравцов. Фото: сайт Минпросвещения РФ

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов выразил надежду на то, что ситуация в скором времени восстановится, и рассказал о намерении провести выпускные вечера в школах в «привычном для всех в очном формате».

Он также выразил уверенность в том, что 1 сентября все ученики вновь сядут за парты, увидят своих одноклассников и учителей.

Говоря о дистанционном обучении, Кравцов отметил, что это стало большим вызовом, который, «позволил многим ученикам стать более самостоятельными, а родителям – понять ценность школы». Министр сообщил, что в начале следующего учебного года будет проведена «диагностика знаний».

Ранее министр просвещения РФ выступил против платного обучения в школе.