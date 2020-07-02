В четверг в Московском регионе дожди с грозой и жаркая погода

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2 июля 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Москва, PPI/globallookpress.com

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы в четверг, 2 июля. По его словам, в Москве пройдут кратковременные дожди с грозами.

«Погода в столичном регионе сегодня обусловится влиянием атмосферного фронта с запада, откуда и придет ухудшение погодных условий. Поэтому ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня прошумят кратковременные ливневые дожди с грозами», - пояснил он.

Тишковец отметил, что температура воздуха в столице составит от +25 до +27 градусов (на 2 градуса выше нормы июля), в Подмосковье – от +22 до +27. При этом атмосферное давление будет близко к норме и составит 745 мм рт. ст., ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывистый.