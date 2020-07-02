В четверг в Московском регионе дожди с грозой и жаркая погода
2 июля 2020, 08:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы в четверг, 2 июля. По его словам, в Москве пройдут кратковременные дожди с грозами.
«Погода в столичном регионе сегодня обусловится влиянием атмосферного фронта с запада, откуда и придет ухудшение погодных условий. Поэтому ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня прошумят кратковременные ливневые дожди с грозами», - пояснил он.
Тишковец отметил, что температура воздуха в столице составит от +25 до +27 градусов (на 2 градуса выше нормы июля), в Подмосковье – от +22 до +27. При этом атмосферное давление будет близко к норме и составит 745 мм рт. ст., ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывистый.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.