Экзит-пол ВЦИОМа: поправки в Конституцию поддержали 71,2 процента граждан

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1 июля 2020, 22:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВЦИОМ

голосование, Andrey Pronin/ZUMAPRESS.com

Данные экзит-полов, полученные в среду, 1 июля, свидетельствуют о том, что за поправки в Конституцию Российской Федерации свои голоса отдали 71,2 процента граждан. Против высказались 28,3 процента.

Согласно результатам экзит-пола (опроса на выходе с избирательных участков) ВЦИОМа, в котором приняли участие 445 345 человек, 69,9% респондентов заявили, что проголосовали "за", от ответа отказались 30,1%. Наиболее высокая поддержка поправок к Конституции была зафиксирована в Южном федеральном округе (75,6%), наиболее низкая – в Дальневосточном федеральном округе (67,5%). В основной день голосования, 1 июля, поправки были поддержаны 65,2% граждан, в рамках предварительного голосования – от 73,4% до 76,9%.

В Центризбиркоме уточнили, что общероссийская явка составила почти 65 процентов. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что такой результат в текущих условиях является "достойным".