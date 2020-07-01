В Карачаево-Черкесии рассказали о преодолении регионом пика заражения COVID-19
1 июля 2020, 21:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Пик распространения коронавируса в Карачаево-Черкесии преодолен. Об этом 1 июля сообщил оперативный штаб по профилактике и противодействию распространения COVID-19 на территории региона.
Отмечается: об этом свидетельствует как стабилизация выявляемости заболевших коронавирусной инфекцией, так и уменьшения числа госпитализированных.
Известно, что сейчас в регионе суточное количество выписанных из госпиталей превышает число прибывших для госпитализации. На скорое выздоровление пациентов влияет применение новых противовирусных препаратов, а врачи республики приобрели практический опыт работы с пациентами, зараженными коронавирусом нового типа.
С 23 июня Карачаево-Черкесия перешла к первому этапу снятия введенных из-за пандемии ограничений.
Ранее сообщалось: США скупили все запасы лекарства от коронавируса.
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