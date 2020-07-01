Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России

, 21:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России
голосование, State Duma Russia/Twitter.com

В России завершилось голосование по поправкам к Конституции. Последними закрылись избирательные участки в самом западном регионе – Калининградской области - в 20.00 по местному времени (21.00 по Москве).

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции страны было запланировано на 22 апреля, однако впоследствии его отложили из-за распространения коронавирусной инфекции. Позднее президент России Владимир Путин назначил голосование на 1 июля. В связи с необходимостью учитывать эпидемиологическую обстановку в стране и обеспечивать безопасность населения было принято решение позволить гражданам голосовать с 25 июня по первый день следующего месяца.

Ранее сегодня председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что считает явку на общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию страны "очень достойной".

ЕТ

В мире

Военные ВСУ выложили видео уничтожения позиции ДНР в промышленной зоне Донбасса

Военные ВСУ выложили видео уничтожения позиции ДНР в промышленной зоне Донбасса

На YouTube-канале боевой группы К-2 54-й бригады Вооруженных сил Украины появилось видео, на котором запечатлено уничтожение позиции бойцов самопровозглашенной ДНР в промышленной зоне Донбасса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью