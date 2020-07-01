Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России

В России завершилось голосование по поправкам к Конституции. Последними закрылись избирательные участки в самом западном регионе – Калининградской области - в 20.00 по местному времени (21.00 по Москве).
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции страны было запланировано на 22 апреля, однако впоследствии его отложили из-за распространения коронавирусной инфекции. Позднее президент России Владимир Путин назначил голосование на 1 июля. В связи с необходимостью учитывать эпидемиологическую обстановку в стране и обеспечивать безопасность населения было принято решение позволить гражданам голосовать с 25 июня по первый день следующего месяца.
Ранее сегодня председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что считает явку на общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию страны "очень достойной".
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