У россиян с 1 июля появилась возможность стать самозанятыми

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1 июля 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

Налоговый кодекс. Фото: сайт Госдумы РФ

В ряде регионов соответствующий закон уже принят, и с 1 июля жители этих территорий могут официально получить статус самозанятого.

«Самозанятые – это граждане, получающие доход от своей личной трудовой деятельности. Их максимальный доход не должен превышать 200 тысяч рублей в месяц», – пояснял председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

В соответствии с законом, для тех самозанятых, кто оказывает услуги или продает товары физическим лицам, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, – 6%.

Уплата налогов осуществляется по упрощенной процедуре через мобильное приложение «Мой налог».