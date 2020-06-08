Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки ИП и самозанятых

Аргументы Недели → Общество 13+

8 июня 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент РФ подписал закон о новых мерах по поддержке граждан и бизнеса в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, которые 22 мая приняла Госдума.

Меры коснутся семей с детьми, самозанятых, малого и среднего бизнеса, туристов и многих других.

Согласно документу, самозанятые граждане смогут использовать полученный ими по поручению президента РФ налоговый капитал в размере одного МРОТ (12 130 рублей) как для уплаты новых налогов, так и для погашения задолженности по ним. Капитал можно будет использовать и в 2021 году, если предприниматель не успеет потратить его в течение текущего года.

Что касается индивидуальных предпринимателей, то для них снизятся налоговые издержки. Правда речь идет о тех ИП, которые безвозмездно помогают организациям и социально ориентированным НКО в борьбе с коронавирусом.

Кроме того, для ИП – не работодателей, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших сферах, будут установлены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за расчетный период 2020 года – 20 318 рублей.

Этим же законом вдвое увеличивается минимальное пособие на первого ребенка.