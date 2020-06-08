Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки ИП и самозанятых

, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки ИП и самозанятых
Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент РФ подписал закон о новых мерах по поддержке граждан и бизнеса в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, которые 22 мая приняла Госдума.

Меры коснутся семей с детьми, самозанятых, малого и среднего бизнеса, туристов и многих других.

Согласно документу,  самозанятые граждане смогут использовать полученный ими по поручению президента РФ налоговый капитал в размере одного МРОТ (12 130 рублей) как для уплаты новых налогов, так и для погашения задолженности по ним. Капитал можно будет использовать и в 2021 году, если предприниматель не успеет потратить его в течение текущего года.

Что касается индивидуальных предпринимателей, то для них снизятся налоговые издержки. Правда речь идет о тех ИП, которые безвозмездно помогают организациям и социально ориентированным НКО в борьбе с коронавирусом.

Кроме того, для ИП – не работодателей, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших сферах, будут установлены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за расчетный период 2020 года – 20 318 рублей.

Этим же законом вдвое увеличивается минимальное пособие на первого ребенка.

ДВа

В мире

Киевский аналитик назвал возможного сменщика Зеленского на посту главы Украины

Киевский аналитик назвал возможного сменщика Зеленского на посту главы Украины

Владимира Зеленского на должности президента Украины может сменить Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады. Такой вариант развития событий допустил Михаил Погребинский, киевский политический эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью