Путин подписал закон об увеличении минимального пособия на первого ребенка в два раза

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8 июня 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Официальный портал правовой информации

президент России Владимир Путин, President of Russia/via Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в понедельник, 8 июня, подписал закон об увеличении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3 375 рублей до 6 752 рублей.

Подчеркивается, что увеличение минимального размера пособия является одной из норм закона о принятии неотложных мер с целью обеспечения устойчивого развития экономики России, а также предотвращения последствий распространения в стране коронавируса нового типа.

Документ, который уже опубликован на официальном портале правовой информации, был создан, чтобы урегулировать правоотношения, возникающие из-за необходимости экстренного реагирования на вызовы, связанные с пандемией COVID-19.