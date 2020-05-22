Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей для неработающих граждан

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22 мая 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: пресс-служба Госдумы РФ

фото: ребенок, pixabay.com

Государственная дума России в третьем чтении приняла закон об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан. Об этом стало известно в пятницу, 22 мая.

«Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится до 6 752 рублей. До принятия закона на первого ребенка полагалось 3 375 рублей в месяц», - говорится в документе.

Отмечается, что он входит в пакет законопроектов, направленных на поддержку граждан и экономики РФ в период пандемии новой коронавирусной инфекции. При этом туда входят меры поддержки семьям с детьми, самозанятым гражданам, туристической отрасли и арендаторам.