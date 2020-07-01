В Новосибирске, по предварительным данным, по поправкам прогосоловало более трети избирателей

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1 июля 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: news.ngs.ru

Поправки к Конституции. Фото: сайт волонтеров Конституции.

Избирательная комиссия Новосибирской области сообщила промежуточные итоги голосования по поправкам к Конституции.

По данным главы областного избиркома Ольги Благо, на 18 часов по местному времени явка составила 45,21% – проголосовали 978 698 жителей региона.

Областной центр не стал лидером в голосовании – здесь явка составила почти 33%, то есть на участки пока что пришли 396 304 избирателя.

Самыми активными в области оказались районы – это Кочковский - 83,4%, Сузунский - 82,04% и Здвинский - 81,47%.