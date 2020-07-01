В Воронежской области отменили ряд ограничений, введенных из-за коронавируса

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1 июля 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Вирус. Фото: pixabay.com

В Воронежской области отменили ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом рассказали в областном правительстве.

Теперь общепиту разрешено открыть летние веранды и террасы при расстановке перегородок или расстоянии между столиками от 1,5 м. Также возобновляется работа фитнес-центров и спортивных объектов при единовременной загрузке не более 25% от их пропускной способности и индивидуальных занятиях.

Жителям можно заниматься спортом на свежем воздухе на открытых уличных площадках, стадионах и спортивных сооружениях. Возобновляются соревнования по игровым видам спорта, пока без зрителей.

В городе открываются зоопарк и океанариум, во всей области открываются гостиницы. Отменяется требование самоизоляции для людей, прибывших в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось: в Калмыкии выявили резкую вспышку коронавируса в психинтернате.