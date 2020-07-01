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Шадаев: Онлайн-голосование должно стать неотъемлемой частью выборов

, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Шадаев: Онлайн-голосование должно стать неотъемлемой частью выборов
Глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев. Фото: сайт правительства РФ

Глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев считает, что технология онлайн-голосования должна стать неотъемлемой частью выборов в России. Об этом он заявил в среду на заседании ЦИК РФ.

По его словам, электронное голосование по поправкам к Конституции РФ показало, что технология востребована, «люди готовы, людям это интересно, людям это удобно».

«Технологически, мне кажется, к этому уже готовы», – сказал Шадаев, отметив, что «большой эксперимент подтверждает это».

ДВа

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