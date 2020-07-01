В Курской области по поправкам в Конституцию проголосовали около 82% избирателей

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1 июля 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Информационное табло в ЦИК РФ. Фото: сайт ЦИК РФ

Почти 82% избирателей Курской области к полудню проголосовали по поправкам в Конституцию РФ.

Явка на выборах президента РФ в 2018 году в регионе на это время составила 23,28%. На выборах депутатов Госдумы РФ в 2016 году на 12.00 проголосовали 14,85% избирателей Курской области. Таким образом, голосование по поправкам в Конституцию вызвало у жителей Курской области гораздо больший интерес.

Ранее сообщалось, что в Омской области по поправкам проголосовали более 60% избирателей.