В Омской области по поправкам проголосовали более 60% избирателей

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1 июля 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: ЦИК РФ

В Омской области явка на голосование по поправкам в Конституцию превысила 60% к полудню по московскому времени.

В региональной избирательной комиссии сообщили, что в областном центре проголосовали 52,75% избирателей, в районах – 72,66% избирателей.

В Омской области открылись 1734 участка. По данным главы избиркома Омской области Антона Ходакова, всего в регионе с 25 по 29 июня проголосовали более 750 тысяч человек, то есть, половины от всего количества избирателей региона, а к полудню 1 июля в области проголосовали уже 58% избирателей.