Андрей Воробьев проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июля 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Воробьев. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Глава региона проголосовал в подмосковном городе Одинцово.

«Непривычная обстановка. Наблюдатели все экипированы, избирательная комиссия. Это можно понять. У нас более четырех тысяч участков. Понятно, что, когда поток идет, все это требует мер предосторожности... Нам нужно беречь избирательную комиссию и всех, кто после будет считать голоса», - сказал Воробьев.

Также он поблагодарил жителей Подмосковья за то, что они в течение недели выделяли личное время на то, чтобы пойти и проголосовать.

Ранее стало известно, что Михаил Мишустин проголосовал по поправкам.