Андрей Воробьев проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
1 июля 2020, 12:48[ «Аргументы Недели» ]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Глава региона проголосовал в подмосковном городе Одинцово.
«Непривычная обстановка. Наблюдатели все экипированы, избирательная комиссия. Это можно понять. У нас более четырех тысяч участков. Понятно, что, когда поток идет, все это требует мер предосторожности... Нам нужно беречь избирательную комиссию и всех, кто после будет считать голоса», - сказал Воробьев.
Также он поблагодарил жителей Подмосковья за то, что они в течение недели выделяли личное время на то, чтобы пойти и проголосовать.
Ранее стало известно, что Михаил Мишустин проголосовал по поправкам.
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