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Мишустин поучаствовал в голосовании по поправкам в Коституцию РФ

, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Мишустин поучаствовал в голосовании по поправкам в Коституцию РФ
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал, что уже успел поучаствовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию страны.

Мишустин посетил избирательный участок под номером 90, который расположен на улице Николаева в школе 1241. «Сегодня мы определяем будущее России. Я проголосовал за экономическое и социальное развитие нашей страны, за сохранение ее истории, традиций и ценностей», - сказал премьер-министр после того, как сделал свой выбор.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин принял участие в голосовании.

АБ

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