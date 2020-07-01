Мишустин поучаствовал в голосовании по поправкам в Коституцию РФ
1 июля 2020, 12:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: РЕН ТВ
Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал, что уже успел поучаствовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию страны.
Мишустин посетил избирательный участок под номером 90, который расположен на улице Николаева в школе 1241. «Сегодня мы определяем будущее России. Я проголосовал за экономическое и социальное развитие нашей страны, за сохранение ее истории, традиций и ценностей», - сказал премьер-министр после того, как сделал свой выбор.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин принял участие в голосовании.
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