«Клюшка» превратилась в «бумеранг»

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1 июля 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели», Сергей СЕМЕНОВ ]

Фото: соцсети

После публикации в газете «Аргументы недели» прокуратура Хабаровского края организовала проверку деятельности бизнесмена из Комсомольска-на-Амуре Александра Слободянюка.

В № 23 от 17 июня 2020 в нашей газете был опубликован материал под названием «Клюшкой» в бок». В нем мы рассказали о ситуации, которая сложилась вокруг аукциона на право аренды территории, на которой сейчас расположены торговые ряды рынка «Клюшка» в Комсомольске-на-Амуре.

Поводом для публикации стали, мягко говоря, странные действия предпринимателя Александра Слободянюка, выступавшего подрядчиком при проведении работ по благоустройству тротуара вдоль рынка. В один прекрасный день горожане и работники магазинов не смогли попасть в торговые точки, потому что перед дверьми были установлены массивные бетонные блоки. Затем и вовсе тротуар оказался разрыт строительной техникой, полностью разворотившей покрытие.

Можно было бы посчитать, что все это – временные трудности, однако как выяснилось, здесь идет настоящая война за территорию между предыдущим арендатором участка Михаилом Сахарюком и человеком, претендующим на лакомый кусок городской земли.

Михаил Сахарюк получил право на аренду территории площадью 2241,8 м2 в центре Ленинского округа в 2010 году. Он построил здесь рынок «Клюшка», а в 2020-м срок договора истек. В его автоматической пролонгации администрация города Сахарюку отказала. И тот пошел на аукцион, посредством которого разыгрывалось право аренды. Тут-то и выяснилось, что участок приглянулся известному в Комсомольске-на-Амуре бизнесмену Александру Слободянюку. В СМИ и соцсетях его нередко называют «королем алкомаркетов» из-за внедренной им оригинальной схемы, позволяющей торговать крепкими напитками круглосуточно, когда другим предпринимателям это запрещено.

Борьба за участок под «Клюшкой» на аукционе развернулась просто эпическая. В процессе торгов стоимость аренды повысилась до небывалой для города суммы – более 1 миллиарда рублей в год! Экономической целесообразности в этом нет никакой, ведь тогда пришлось бы платить порядка 2,7 миллионов рублей в сутки, никакой рынок таких доходов не принесет. В чем же дело и почему Александру Слободянюку оказался так нужен участок под «Клюшкой», который с каждым этапом торгов становился все более «золотым»?

Наше расследование, как нам кажется, пролило свет на этот вопрос. И даже более того, у нас сложилось мнение, что мы стали очевидцами реализации схемы получения муниципальной земли на очень выгодных условиях.

Да вот только законна ли эта схема, задала вопрос правоохранительным органам и городским властям наша редакция?

Судите сами. На аукционе выигрывается право аренды на тот или иной земельный участок, находящийся в муниципальной собственности. Поскольку получено оно в конкурентной борьбе, цена аренды, естественно, значительно выше, чем та, по которой арендатор мог бы взять землю, если бы она была предоставлена ему без торгов. Однако реально оплата по аукционной цене производится лишь короткий промежуток времени – ровно такой, какой необходим, чтобы построить на земле некое «капитальное строение», а именно любой сарай, лишь бы у него был фундамент. Дело в том, что в договоре аренды с мэрией есть пункт, позволяющий расторгнуть его в случае, если на участке появится капитальное строение, собственником которого будет являться арендатор.

Далее все разыгрывается, как по писанному. Срочно подаются документы сначала на регистрацию права собственности на строение, затем договор купли-продажи этого сарая с третьим лицом. «Дорогой» договор аренды с мэрией расторгается. А новый собственник строения подает заявление на заключение уже нового договора. Только стоимость арендной платы по нему исчисляется уже не по результатом торгов, а исходя из кадастровой оценки участка.

Разница оказывается существенной. Только в одной из таких «многоходовок», в которых принимал участие Слободянюк и аффилированные с ним лица, стоимость аренды участка была снижена с 6,1 миллиона рублей до 724 тысячи рублей в год. И город недополучил порядка 5,5 миллионов рублей. В обращениях в прокуратуру было описано несколько таких случаев. Сколько же их было на самом деле, нам неизвестно.

Что касается торгов за право аренды «Клюшки», нельзя исключать, что здесь могла иметь место попытка использовать более сложную схему. Торги выигрывает подставное лицо, не оплачивает аренду в течение полугода, и только потом администрация получает право подать на банкротство. За это время строится очередной капитальный сарай, узаконивается и продается право собственности на него по рыночной цене, а победитель аукциона расторгает договор и уходит в банкротство, избавившись от баснословных долгов. А дальше все, как в описанных выше схемах, заканчивающихся получением права аренды земли, исходя из кадастровой цены.

К слову, на данный момент городская администрация по представлению прокуратуры приостановила проведение беспрецедентного аукциона. И есть основания предполагать, что он может быть отменен. Иначе, смеем предполагать, мэрия могла бы лишиться очередного коммерчески выгодного участка.

После публикации в «Аргументах недели» краевая прокуратура начала проверку по изложенным в нашей статье доводам, которые касались этих и некоторых других аспектов деятельности господина Слободянюка. Также проверки ведутся по заявлениям, поданным Михаилом Сахарюком в городскую администрацию и прокуратуру Комсомольска-на-Амуре. Надеемся, результаты этих проверок не заставят себя ждать, и ситуация получит должную правовую оценку.

Напомним также, что ранее мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник уволил начальника управления архитектуры и градостроительства муниципального образования Игоря Доровского. Как пишут СМИ со слов самого Жорника, причиной увольнения стала ситуация вокруг «Клюшки».

Мы будем знакомить вас с тем, как развивается эта история.