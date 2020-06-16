«Клюшкой» в бок

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июня 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели», Сергей СЕМЕНОВ ]

Фото: соцсети

Кто и в каких целях пытается завладеть территорией рынка в Ленинском округе Комсомольска-на-Амуре и будет ли реально платиться баснословная сумма — более 1 миллиарда рублей в год за аренду земли под торговыми точками?

Неприятный «подарок» преподнес на День независимости России своим землякам предприниматель из Комсомольска-на-Амуре Александр Слободянюк. Утром 12 июня посетители рынка «Клюшка», что в Ленинском округе, обнаружили, что в магазины на этой торговой площадке могут попасть разве что с большим трудом. Входы в павильоны оказались перегороженными массивными бетонными блоками, которые, видимо, расставили под покровом ночи.

Насолить конкуренту?

Покупатели и работники рынка недоумевали, кому это понадобилось, то и дело звучало: «рейдерский захват». На место прибыла полиция, сообщили в администрацию города.

Как позже рассказали СМИ в мэрии, глава Александр Жорник лично побеседовал с предпринимателем, ответственным за установку ограждения, и тот пообещал убрать блоки. Однако уже в понедельник, 15 июня, к рынку пригнали экскаваторы и полностью разрушили тротуар, окончательно лишив покупателей и работников возможности попасть в торговые точки.

Этот эпизод, похоже, лишь продолжение борьбы известного горожанам предпринимателя Александра Слободянюка за рынок «Клюшка», о которой не раз писали СМИ.

Основанием для того, чтобы преподнести нынешний «подарок» горожанам, стал заключенный с мэрией договор на благоустройство прилегающей к рынку территории. Слободянюк выступает в данном случае как субподрядчик. Договор дает возможность под видом ремонтных работ и установить блоки, и вырыть ямы на месте тротуара. А поскольку срок действия соглашения о благоустройстве исчисляется годами, у исполнителя есть все основания оставить этот «ров» перед «вражеской крепостью» достаточно надолго.

К слову, такая же ситуация сложилась и у ТЦ «Орленок», земля под которым принадлежит владельцу «Клюшки» Михаилу Сахарюку на праве собственности. Так что направленность действий именно на Сахарюка, по нашему мнению, сомнений не вызывает. Кстати, на момент проведения «раскопок» тротуара договор о благоустройстве администрацией был аннулирован. Что не помешало подрядчику разрушить покрытие — при молчаливом свидетельстве не предпринявшей никаких попыток остановить самоуправство полиции.

«Вражеской» территория рынка стала в результате аукциона за право аренды земельного участка под торговыми точками, который проходит в Комсомольске-на-Амуре. Аукцион примечательный. Торги между его участниками еще не закончены, а стоимость годовой аренды уже перевалила за 1 миллиард рублей!

Кому же и зачем понадобилась территория площадью 2241,8 кв. м в центре Ленинского округа за такие немыслимые деньги? Ведь совершенно понятно, что никакая, даже суперприбыльная, деятельность не покроет расходов на аренду. Стоимость ее всего за одни сутки превышает 2,7 миллиона. Чтобы понять это, немного предыстории.

Битва на миллиард

Еще совсем недавно территория «Клюшки» на правах аренды принадлежала предпринимателю Михаилу Сахарюку. Договор был заключен с мэрией в 2010 году, в 2015-м — продлен, а к началу 2020 года — истек. Сахарюк попытался продлить его, но в этом ему было отказано. Тогда предприниматель пошел в суд. Пока что Фемида не вынесла никакого решения относительно его спора с городскими властями, однако это не помешало мэрии выставить участок под «Клюшкой» на аукцион. По условиям торгов, на месте рынка должно быть возведено капитальное строение — уже существующие там магазинчики таковыми не являются. Этот-то аукцион и привел к безумным для Комсомольска-на-Амуре цифрам аренды — свыше 1 миллиарда рублей в год. На прошлой неделе торги были приостановлены по заявлению в ФАС третьего лица. Однако на этой неделе ФАС признала изложенные в заявлении доводы необоснованными и постановила продолжить аукцион.

Зачем рынок Михаилу Сахарюку — понятно. В «Клюшку» вложены деньги, создана инфраструктура, работают десятки людей, которые с исчезновением рынка лишатся средств к существованию. «Клюшка» пользуется популярностью у местных жителей, здесь всегда есть покупатели. За это стоит бороться.

Зачем территория понадобилась Александру Слободянюку? Да еще за такие деньжищи?

Кто такой Слободянюк?

Для начала напомним, чем Александр Слободянюк «прославился» в Комсомольске-на-Амуре. Как не раз писали СМИ и паблики города, ему принадлежит ряд торговых точек, занимающихся продажей алкоголя. Бизнес этот господин Слободянюк развернул с выдумкой, выдающей знание лазеек в законах. Как вам, к примеру, идея проводить торговую точку по документам как объект общепита, что дает право отпускать алкоголь круглосуточно?

К слову, жители Ленинского округа опасаются, что, если Слободянюк завладеет «Клюшкой», здесь также появится алкомаркет и будут «кучковаться» любители крепких напитков, нецензурной брани и неадекватных выходок.

Или еще одна бизнес-задумка: арендовать через подставных лиц участки вроде как под строительство в микрорайоне Парус, вывозить оттуда песок, полученный якобы в процессе рытья котлованов. А потом бросать ямы под самым носом у живущих здесь людей. Представляем бессильный гнев соседей этих участков: приехали, вырыли, осыпающаяся кромка «котлована» подбирается к заборам, грозя не сегодня, так завтра их обрушить. Ямы затем очень скоро превращаются в обыкновенную свалку бытового мусора, чуть припорошенную сверху землей. И никакой управы на тех, кто устроил это безобразие, со стороны властей нет.

Аренда без оплаты?

Но вернемся к рынку «Клюшка». Зачем пытаться получить контроль над этой территорией, если платить за ее аренду придется миллиард рублей в год?

А что если не платить?

Представим себе такую схему. Кто-то через подставное лицо на аукционе получает землю в аренду. Плата за нее непомерно высока, однако ее можно и не вносить. Муниципалитет имеет право подать иск о взыскании денег с арендатора, только когда тот пропустит две выплаты, каждая из которых делается раз в три месяца. Через полгода мэрия должна просудить задолженность, затем подать иск о банкротстве физлица. А потом выяснится, что долги тому погашать нечем и взять с него тоже нечего.

А тем временем на участке возводится объект капитального строительства — любая халабуда, лишь бы у нее был фундамент. Она в срочном порядке вводится в эксплуатацию, затем на нее как можно быстрее оформляется право собственности и — вуаля! По условиям муниципального контракта арендатор имеет право расторгнуть заключенный через аукцион контракт, если он оформил право собственности на расположенный на участке объект капитального строительства.

Далее это сооружение продается третьему лицу по рыночной цене, чтобы лишить конкурсного управляющего возможности опротестовать сделку в ходе банкротства. Погашаются платежи в бюджет, чтобы не пустить в банкротство ИФНС. В чистом остатке — одно банкротящееся физлицо и готовый магазин на «лакомой» территории. Собственник этого магазина подает заявление в мэрию о передаче участка ему в аренду, но уже безо всяких торгов. И оплата будет рассчитываться, исходя из кадастровой стоимости участка. А это уже, господа, никакой не миллиард рублей в год. А скромные 500 тысяч или что-то около этого.

Красиво?

Не в первый раз

Но с чего мы решили, что такую схему кто-то может захотеть применить в нынешней битве за «Клюшку»? Да просто у господина Слободянюка уже есть опыт в подобных комбинациях. Без банкротства, конечно, и без настолько безумной аукционной борьбы, но есть.

На прошлой неделе в региональное управление ФАС, в прокуратуру и мэрию были направлены заявления, в которых до сведения ответственных лиц доводится очень похожая схема действий господина Слободянюка и ряда аффилированных с ним лиц.

В частности, в конце декабря 2019 года некий Шишкин выиграл аукцион на право аренды участка площадью 4482 кв. м по ул. Комсомольской. Годовая стоимость аренды — 6,1 миллиона рублей. Шишкин сразу же начал строить здесь сооружение площадью 76,5 «квадрата». Построил, узаконил и получил право собственности очень быстро — всего за три месяца. Продал объект Слободянюку, а договор с мэрией, видимо, расторг. Во всяком случае уже в марте 2020 года Слободянюк подал в мэрию заявление о заключении договора на аренду того же самого участка уже с ним, что и было сделано. Только вот плата составила уже не 6,1 миллиона, а всего 724 тысячи рублей в год! Вот таким нехитрым способом мимо городской казны прошли почти 5,5 миллиона рублей.

Интересная деталь — договор со Слободянюком заключили на срок менее года, что позволяет не проводить его госрегистрацию. Случайность? Или цель — не привлекать лишнего внимания?

И еще вопрос к городским властям: почему для использования строения площадью 76,5 кв. м господину Слободянюку «отвалили» аж 4482 кв. м муниципальных земель? Помнится, Верховный суд РФ достаточно четко определил при решении подобного рода споров, что власти должны выделять арендатору ровно столько земли, сколько необходимо для использования здания. И арендатор должен доказать, что ему необходима большая площадь. Неужто доказал? Чем и кому, если не секрет?

И проверяли ли сотрудники кадастра, действительно ли построенный объект капитальный? На вид это обычная металлическая конструкция, которую можно перевезти и установить на другом месте. А если это окажется так, то никаких прав на заключение договора аренды без торгов ее владелец не имел.

Мы надеемся, что прокуратура, УФАС и городская администрация обратят внимание на описанные в обращениях и в нашей статье манипуляции с муниципальной собственностью. И дадут правовую оценку действиям лиц, к ним причастных. Просим также считать эту статью официальным обращением СМИ в перечисленные выше органы.

Мы будем следить за развитием этой истории.