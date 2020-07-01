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В ГИБДД предлагают лишить злостных нарушителей возможности пользоваться услугами каршеринга

, 12:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В ГИБДД предлагают лишить злостных нарушителей возможности пользоваться услугами каршеринга
Глава ГИБДД Михаил Черников. Фото: сайт ГИБДД

Глава ГИБДД Михаил Черников считает, что водителям, которые систематически нарушают правила дорожного движения, следует запретить садиться за руль каршерингового автомобиля.

По его словам, это повысит требования к пользователям услуги каршеринга.

Черников предлагает каршеринговым компаниям создать собственную базу нарушителей, а также направлять в ГИБДД запросы для проверки конкретных автомобилистов.

Ранее глава ГИБДД рассказал о правах сотрудников Госавтоинспекции в отношении водителей.

ДВа

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