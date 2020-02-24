Глава ГИБДД рассказал о правах сотрудников Госавтоинспекции в отношении водителей

//Авто 13+

24 февраля 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: primpress.ru

Михаил Черников, фото: 27.мвд.рф, globallookpress.com

Руководитель ГИБДД Михаил Черников рассказал о ряде случаев, при которых водитель обязан подчиниться сотруднику Госавтоинспекции и покинуть салон собственного автомобиля. Уточнения были сделаны после поступившего запроса из Госдумы.

Если у водителя присутствуют признаки опьянения или болезненного состояния, а также в случае необходимости проведения досмотра автомобиля, инспектор ГИБДД имеет право потребовать покинуть салон транспортного средства.

По словам Черникова, которые приводит новостное агентство Primpress, сотрудник Госавтоинспекции вправе предъявлять это требование для проведения в присутствии водителя сверки номеров агрегатов и узлов транспортного средства с записями в регистрационных документах.

В ситуациях, когда необходимо проведение процессуальных действий, или другим участникам дорожного движения и сотрудникам ДПС требуется помощь, водителя также могут попросить выйти из машины. Требования покинуть салон также касаются ситуаций с фиксациями нарушений при перевозке грузов и подозрений, связанных с неисправностью автомобиля.

В случае отказа водителя от предъявляемых к нему требований, на его имя составляется протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.