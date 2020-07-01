В России с 1 июля цифровая маркировка лекарств стала обязательной
1 июля 2020, 11:49[ «Аргументы Недели» ]
С 1 июля в России вводится обязательная цифровая маркировка лекарств.
Произведенные до 1 июля и не маркированные лекарственные препараты могут продаваться или использоваться в лечебных учреждениях до истечения их срока годности.
Цифровой паспорт препарата, Data Matrix код, наносится на каждую упаковку, он защищен криптографией, его невозможно подделать. По коду прослеживается движение каждой упаковки от производителя до конечного потребителя, говорится в сообщении Минздрава РФ.
Проверить легальность препарата можно с помощью приложения «Честный ЗНАК». В системе зарегистрированы более 66 тысяч участников рынка, среди которых как российские, так и зарубежные производители.
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