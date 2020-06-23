Россияне смогут лечиться амбулаторно теми же препаратами, что и в стационаре

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23 июня 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: сайт правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подпишет постановление, касающееся лекарственных средств, используемых в больницах и назначаемых при выписке. Об этом он заявил на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По словам Мишустина, необходимо нормативное регулирование, которое позволяет гибко решать те проблемы, с которыми сталкиваются врачи и их пациенты. Речь в частности, идет о возможности лечиться амбулаторно теми же препаратами, которым пациент лечился в стационаре.

Кроме этого, премьер-министр отметил, что для повышения уровня оказания медицинской помощи, нужны доступные по цене, качественные, а «порой и вовсе инновационные лекарства».