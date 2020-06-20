Путин назвал лучшими в мире российские лекарства от COVID-19

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20 июня 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в субботу, 20 июня, заявил, что лекарства от коронавируса нового типа, которые изготавливаются в стране, являются лучшими в мире по качеству.

Глава государства в рамках встречи с медработниками выразил надежду на то, что в ближайшее время в России появится вакцина от COVID-19.

Путин также заметил, что в стране уже есть препараты, способные бороться с коронавирусной инфекцией. По словам российского лидера, лекарства, которые имеются в РФ, являются лучшими в мире по чистоте и качеству применения. "Это очень здорово", – заключил президент России.