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Володин назвал принятие поправок в Конституцию новым этапом развития государства

, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]

Володин назвал принятие поправок в Конституцию новым этапом развития государства
Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фото: сайт Госдумы РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает совершенно очевидным, что страна получит новый импульс развития. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

«Это более высокие стандарты жизни, более высокие обязательства перед гражданами, где мы с вами цементируем наши ценности, защищаем их, не даем никому посягать на них», – цитирует Володина думская пресс-служба.

Спикер ГД также отметил, что «черту под девяностыми мы с вами подвели, как только был избран президентом Владимир Путин, ушли от той безответственности, которая была, когда не выплачивались зарплаты и пенсии, когда принимались законы – и не исполнялись».

ДВа

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