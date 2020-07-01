Самый высокий рост тарифов ЖКХ с 1 июля отмечен в республиках Северного Кавказа
1 июля 2020, 10:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
С 1 июля в среднем по России платежка за жилищно-коммунальные услуги подорожает от 2,4% до 6,5%.
Максимальный рост тарифов произойдет в Чечне (6,5%), Кабардино-Балкарии (5,4%), Дагестане (5,2%) и Ингушетии (5,1%). Меньше всего тарифы повысятся в Ненецком автономном округе – на 2,4%. В Москве коммунальные тарифы вырастут на 5%, в Подмосковье — на 4,1%.
Что касается Москвы, то более всего в столице подорожают электричество (на 5%) и холодная вода (на 4,5%). Рост остальных коммунальных услуг в среднем составит 3-4%.
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