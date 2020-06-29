С 1 июля в России вырастут тарифы ЖКХ

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29 июня 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mk.ru

Фото: соцсети

В России с 1 июля повысится плата за коммунальные услуги. Предложение «заморозить» тарифы выдвигалось еще во время режима самоизоляции, но властями услышано не было. Между тем июльское повышение платы за «коммуналку» грозит еще большим ухудшением материального положения российских семей и резким ростом задолженности населения за услуги ЖКХ.

В среднем россияне получат платежки с суммами на 4% больше, чем было ранее. Наибольший рост тарифов произойдет в Чечне - на 6,5%, минимальный - в Ненецком автономном округе - 2,4%.

С инициативой о «заморозке» тарифов выходили не только общественники и независимые эксперты, но и депутаты, и даже сенаторы. В Минстрое РФ посчитали, что такое решение может нанести отрасли ЖКХ ощутимый удар, и ресурсные организации столкнутся с серьёзным недофинансированием. По словам Сергея Минко, генерального директора ПАО «Городские Инновационные Технологии», во многих регионах ситуация с инфраструктурой в сфере ЖКХ находится в плачевном состоянии, и ее необходимо модернизировать. Именно в этих регионах наибольшее число аварий и, в тоже время, наименьшие тарифы.

Тем временем, многие эксперты отмечают, что миллионы россиян не могут оплачивать коммунальные услуги даже по прежним тарифам, и задолженность по ним ещё в марте составляла более 1 трлн руб.

«Повышение тарифов, при кризисном падении доходов населения, будет означать и дополнительное ухудшение материального положения семей, и значимый рост неплатежей, задолженности, то есть то самое «недофинансирование» ЖКХ», - считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Директор АНО «Организация народного контроля» Наталья Чернышева предполагает, что решение было принято вследствие просьб о помощи со стороны ресурсоснабжающих организаций, которые терпят убытки из-за снижения собираемости коммунальных платежей в условиях текущего кризиса.

«Есть серьезные опасения, что это решение вызовет обратное действие - увидев повышение тарифов и счетов по ЖКХ, люди еще меньше захотят платить, тем более что до 1 января 2021 года не будет штрафов и отключений за неуплату. Кроме того, финансовая ситуация у большей части населения очень тяжелая, многие потеряли работу во время пандемии и не смогут ее найти в течение нескольких месяцев после отмены самоизоляции. Задолженность населения может возрасти на 20-30% и привести к огромному кассовому разрыву в платежах», - заключает эксперт.