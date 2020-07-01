Этим летом россияне меньше покупают мороженое и квас
1 июля 2020, 09:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Этим летом россияне стали реже покупать квас и мороженое. На это указывают исследования, в ходе которых было проанализировано более 19 миллиардов кассовых чеков.
Отмечается, что за период с 1 по 22 июня продажи популярных летом мороженого и кваса заметно сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мороженое стали покупать реже на 8%, а цена на него выросла на 14% и в среднем составила 66 рублей. Что касается кваса, то спрос на него упал на 15%, а средняя цена повысилась на 7% и достигла 67 рублей.
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