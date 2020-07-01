В России к осени могут вернуться к теме повышения штрафов за нарушения ПДД

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июля 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Проверка на дороге. Фото: сайт МВД

В начале 2020 года предлагаемая Минюстом новая редакция КоАП предполагала ужесточение ряда штрафов.

Еще до начала пандемии коронавируса реформу в ее первоначальном виде завернули по причине ее радикальности, а в разгар режима самоизоляции власти смягчили риторику.

За превышение скорости на 20 км/час предлагалось увеличить штраф с 500 до 3000 рублей, дорожала езда с тонировкой, вводилась бальная система наказаний, по которой прав могли лишить за «множественные грубые нарушения». В апреле Минюст согласился не повышать штрафы, но от самой реформы не отказались, поэтому к осени ситуация может поменяться снова.