Водителям могут разрешить обжаловать штрафы через портал Госуслуг

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3 марта 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Госдума приняла в первом чтении поправки, которые упрощают порядок обжалования штрафов за нарушения ПДД, зафиксированных видеокамерами.

Согласно поправкам, автомобилисты смогут дистанционно подавать жалобы на ошибочные штрафы через Единый портал госуслуг. В соответствии с поправками, электронную жалобу можно будет направить в ГИБДД или в суд, а ответ придет на портал в течение трех дней.

В Думе считают, что это избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру обращения более доступной, поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятие законопроекта также позволит установить по всей стране единый порядок обжалования штрафных постановлений вне зависимости от того, кем оно вынесено – ГИБДД или спецучреждением.

По данным Минкомсвязи, новый сервис уже тестируется во взаимодействии ГИБДД и портала «Госуслуги».

Ранее в Госдуме предложили штрафовать за дискриминацию социально незащищенных граждан.