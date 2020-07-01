Флорист рассказала о самом неприхотливом комнатном растении

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1 июля 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

Комнатное растение. Фото: pixabay.com

Комнатные растения радуют глаз, но ухаживать за ними должным образом способны далеко не все. Флорист Валентина Сафронова рассказала, какой цветок стоит выбрать тем, у кого нет опыта по уходу за домашними растениями.

«Самый терпеливый цветок – это сансевиерия... Он может расти в самых неприхотливых условиях. Даже если вы на какое-то время уехали в отпуск, с ним ничего не случится, он просто "замрет". При этом есть много сортов», - поделилась Сафронова.

Также флорист рекомендовала выбирать комнатные растения в зависимости от освещенности в квартире, при этом ориентируясь, на какую сторону выходят окна. Специалист отметила, что сложнее всего цветам выжить в домах, где окна выходят на север и запад, передает Радио Sputnik.