Флорист перечислила неожиданные способы продлить жизнь букетам

Эксперт отметила, что самый лучший рецепт сохранения цветов в хорошем виде максимально долгое время – это чистая ваза, хорошая вода, а также косой срез стебля. Сафронова, однако, уточнила, что существуют растения, которым "нравятся" добавки к воде, передает Радио Sputnik

Оказалось, что срезанные орхидеи будут стоять дольше, если в вазу добавить небольшое количество алкоголя, а вот сахар или аспирин не продлят жизнь этим цветам. Благоприятное воздействие на растение оказывает и минеральная газированная вода.