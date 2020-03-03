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Флорист перечислила неожиданные способы продлить жизнь букетам

, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Флорист перечислила неожиданные способы продлить жизнь букетам
тюльпаны, pixabay.com
Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в преддверии Международного женского дня, который празднуют 8 марта, назвала неожиданные способы продлить жизнь цветочным букетам.
 
Эксперт отметила, что самый лучший рецепт сохранения цветов в хорошем виде максимально долгое время – это чистая ваза, хорошая вода, а также косой срез стебля. Сафронова, однако, уточнила, что существуют растения, которым "нравятся" добавки к воде, передает Радио Sputnik.
 
Оказалось, что срезанные орхидеи будут стоять дольше, если в вазу добавить небольшое количество алкоголя, а вот сахар или аспирин не продлят жизнь этим цветам. Благоприятное воздействие на растение оказывает и минеральная газированная вода.
 
Интересно также, что букеты не следует держать на сквозняке или возле батареи. Кроме того, не стоит ставить вазу с цветами рядом с фруктами.
ЕТ

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